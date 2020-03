Gørlevs nye cafe holdt åbent en uge

- På åbningsdagen kom der masser af mennesker og jeg oplevede en stor opbakning over, at Gørlev havde fået en ny cafe med mulighed for at få et sundt alternativ til den gængse fastfood. Men allerede efter en lille uge, hvor coronavirussituationen spidsede til, indså jeg, at jeg måtte lukke butikken. Derfor solgte jeg ud af alt søndag den 15. marts og har nu lukket cafeen, fortæller Pia Nissen over telefonen.