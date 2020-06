Se billedserie Pigespejderne i Gørlev har gang i aktiviteterne igen. Der snittes optændning til bålet. Privatfotos

Send til din ven. X Artiklen: Gørlev-pigespejderne er i gang igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gørlev-pigespejderne er i gang igen

Ugebladet Vestsjælland - 09. juni 2020 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gørlev: Forleden mødtes De grønne pigespejdere i Gørlev igen efter langs tid med hjemmespejd. Det skete dog ikke som man plejer, men adskilt i små grupper med kontrolleret opgaver. Pigerne er delt op i fire hold efter alde og maksimalt med 10 personer inklusiv lederen.

I rygsækken er der vand, sæbe, køkkenruller, håndsprit og vådeservietter.

Alle piger var glade for at mødes igen, at kunne grine sammen, dog ikke kramme, men samvær med afstand og godt humør. Der blev leget og sunget og ikke mindst grinet.

Under corona-nedlukningen har ledere og spejdere holdt kontakt med pigerne og deres forældre via de sociale medier og sms.

Pigerne er blevet udfordret med mærker de alene, eller sammen med forældre, har taget.

Corona-mærke er et af dem og her handlede det om, at man hjemme har lavet forskellige spejder aktiviteter, og efterfølgende sendt billeder til lederen om opgaverne.

Ligeledes er der lavet flere andre aktiviteter, så som påsketur fem kilometer, mens man samlede 500 cigaretskodder, og flere af pigerne er gået i gang med at skaffe årsmærker.

Hver tirsdag i corona- nedlukningen har store spejderne mødes online på en gruppe og holdt møder sammen, men hver for sig.

Her er der lavet quiz om klima, spille spil, lavet knob og virtuelt bål hygge.

Men selvom pigespejdere er gode til at være kreative og finde på gode løsninger, glæder de sig nu over, at de kan være sammen igen.