Se billedserie Inge-Lise Foghmar, kasserer i Gørlev Medborgerforening, og Ole Bügner, formand for foreningen, der holder deres arrangementer i Den gamle Biograf, Gørlevs kulturelle mødested. Foto: Charlotte Koefoed

Gørlev har mange kulturelle tilbud

Ugebladet Vestsjælland - 04. marts 2020 kl. 16:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle er frivillige og ingen får løn for de mange timer, der arbejdes for at afvikle de årlige arrangementer, lave regnskab, booke kunstnere, lave kaffe, servere kage og rydde op. Men arbejdet bærer lønnen i sig selv. Og så holder det gang i lokalsamfundet

Danmark er et foreningsland med et væld af foreninger med hver deres formål. Tilsammen danner de et finmasket net af tilbud og aktiviteter, som danskerne i høj grad benytter sig af.

I Gørlev har man et kulturhus, der rummer fire foreninger, Pensionistforeningen, Musikforeningen,Gørlev Filmklub og Medborgerforeningen.

Gørlev Medborgerforening er 37 år gammel, men for 10 år siden var den i fare for at lukke helt. Der skulle findes en formand og da Ole Bügner fandt ud af det, rakte han poten i vejret og meldte sig.

Nu har han siddet 10 år på formandsposten og med i bestyrelsen er også Inge-Lise Foghmar, som er kasserer og har været det i ni år.

Ole Bügner og Inge-Lise Foghmar bruger

mange timer på frivilligt arbejde i

Medborgerforeningen.



- Hvorfor gør vi det? Jo, når folk har været til et af vores arrangementer, for eksempel vores nytårskoncert med Kammerorkestret, så går de herfra med et stort smil på læben og har fået en god oplevelse. Dét er hele arbejdet værd, udbryder Ole Bügner.

Han bor i Kalundborg og er aktiv i et væld af foreninger og det samme gælder Inge-Lise Foghmar.

De kan slet ikke lade være, for selv om der lægges mange timer i det frivillige arbejde, giver det god mening.

- Vi kan se og høre på vores gæster, at de er glade for de arrangementer vi laver, og folk kommer fra hele området. Skælskør, Korsør, Kalundborg, Slagelse og selvfølgelig også fra nærområdet, fortæller Inge-Lise Foghmar.

Variereret program Konceptet i Gørlev Medborgerforening er, at arrangementerne skal have et indhold ud over underholdning. Derfor er det ofte musik med foredrag, teater, temaaften eller stand up.

- 23. marts har vi en aften med russisk tema, hvor vi sørger for russisk borsjtj og TrojkA kommer og underholder med festlig russisk folkemusik, sang og fortællinger. Vi har i år gjort det muligt at tage gæster med, som ikke er medlemmer af foreningen, de betaler så en smule mere i entre, men på den måde kan vores medlemmer tage venner og bekendte med, som måske ikke kender til vores arrangementer, forklarer Inge-Lise Foghmar.

Medborgerforeningen har eksisteret i 37 år

og har holdt et utal af kulturelle

arrangementer.



En vigtig del af lokalsamfundet

Fokus i Medborgerforeningen er det kulturelle og selv om kultur og handelslivet ikke direkte har noget med hinanden at gøre, betyder det meget for de mindre samfund, at der også er vitamier til hovedet.

- Hvis ikke der sker noget, dør lokalsamfundet jo helt. Der skal være noget, vi kan gå hjem og tænke over, noget, vi kan opleve, som vi ikke kan opleve hjemme i sofaen. Teater, musik, foredrag, folk, der fortæller om deres liv. Vi har for eksempel revydirektør Flemming Krøll på programmet i oktober. Han er et meget levende og engageret menneske, siger Ole Bügner.

Yngre kræfter, tak Gennemsnitsalderen i Medborgerforeningens bestyrelse er omkring 70 år. Det gætter Ole Bügner på og han er opmærksom på, at der skal yngre kræfter til.

- Jeg har ikke umiddelbart planer om at gå af, men jeg ved, der er én, der stopper til generalforsamlingen i år. Så vi får brug for et nyt bestyrelsesmedlem. Gerne en, der ikke er lige så gammel som os andre, griner Ole Bügner.

Pt. er der omkring 90 medlemmer i Gørlev Medborgerforening, der holder generalforsamling mandag den 6. april.

Om foreningen Gørlev Medborgerforening opstod allerede i 1983. En gruppe borgere mødtes med det formål at fremme kulturelle aktiviteter som teater, film, foredrag, kreative værksteder, musik m.m., og samtidig at arbejde frem mod et »Medborgerhus«, hvor disse aktiviteter kunne finde sted.

De første år havde man »hus« på Gørlev Skole. Men da Gørlev Kommune købte »Den gamle Biograf« i 1988 fik Gørlev Medborgerforening sit længe ønskede sted at udfolde sig.

Formålet for Gørlev Medborgerforening er at være med til at drive et brugerstyret samlingssted i »Den gamle Biograf« for alle kommunens borgere, så der gives mulighed for såvel kulturelt samvær som aktiv udfoldelse.