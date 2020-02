Se billedserie Pia Nissen er gammel »gørløve« og glæder sig til at åbne café og sandwichbar på Bytorvet 2. Der er åbningsreception søndag den 8. marts. Foto: Charlotte Koefoed

Gørlev får ny café og sandwichbar

Ugebladet Vestsjælland - 28. februar 2020

Nu kommer der atter liv på Bytorvet i Gørlev, når Pia Nissen søndag den 8. marts åbner dørene til Gørlev Café og Sandwich bar, hvor der er reception og alle er velkomne til at kigge ind mellem klokken 11 og 13.

Der vil indtil videre ikke være åbent om søndagen, ligesom der er lukket om onsdagen, men åbningstiderne er en af de knapper, Pia Nissen har at skrue på, når først cafeen er kommet i gang.

- Jeg ville have åbnet om mandagen, men så fortalte en ven mig, at ifølge gammel overtro må man ikke åbne noget om mandagen, så det ville jeg ikke gå imod, griner Pia Nissen.

Man kan sidde og slappe af i de bløde

lænestole og nyde sin kaffe.



I cafeen, som hun har indrettet med et dusin siddepladser, et par bløde stole og et par ståpladser ved vinduet med udsigt over Bytorvet, vil hun serverer brunch, smørrebrød, morgenbrød, kage, nachos, toast, pølsehorn, bland selv salat og sandwich.

- Jeg tænker at mange godt vil have et alternativ til fastfood og her smører jeg sandwich på stedet, folk kan selv vælge, hvad der skal i, forklarer Pia Nissen. Der bliver masser af muligheder at vælge imellem i den store køledisk.

I den ene ende af lokalet kommer der også en stor montre fra Premiere Is, så Pia kan lave gammeldags vaffelis og der kommer også en fryser til børneis.

Justeringer hen ad vejen Lokalerne, hvor der før var fremstilling af festkager, er blevet renoveret og indrettet med hjælp af familie og venner, og der vil være åbent ugen igennem undtagen onsdage og søndage.

Der er plads til et dusin siddende gæster

men så snart vejret er til det, kommer der

cafeborde ude på Bytorvet.



- Nu ser vi lige, hvordan det går, og så kan jeg justere på åbningstiderne hen ad vejen. Jeg tænker også at udvide menuen og søge spiritusbevilling, fortæller Pia Nissen.

Gammel gørløve Pia Nissen stammer fra Gørlev, men flyttede fra byen som 16-årig. Hunhar arbejdet de seneste 27 år på Novo i Kalundborg som supporter, men hendes afdeling blev nedlagt sidste år, og dermed hendes job.

- Jeg fik tilbudt arbejde i Hillerød, men det er noget langt at køre, når jeg bor i Kalundborg, så jeg takkede nej. Samtidig løb jeg ind i en kræftsygdom, men er netop blevet raskmeldt, fortæller Pia Nissen.

Tiden under sygemeldingen brugte hun blandt andet på at tænke over, hvad hun havde lyst til og fod under eget cafebord stod øverst på listen.

- Der er mange gode spisesteder i Gørlev, men en cafe mangler vi og her har du mulighed for at hygge med en kop kaffe, læse avisen, mødes med venner og bekendte, og til sommer har vi hele sommerhusområdet og masser af turister, slutter Pia Nissen.