Se billedserie Mie Sørensen, tv, er lige startet hos Lubi Vikar og Rekruttering i Gørlev, som Maria Lund etablerede i starten af 2019. Der er i alt ni ansatte i virksomheden. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Gørlev er centrum for hele landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gørlev er centrum for hele landet

Ugebladet Vestsjælland - 31. maj 2020 kl. 15:59 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores hovedinteresse ligger lokalt. Først og fremmest i Gørlev, dernæst i kommunen og resten af Sjælland. Vi bor i Gørlev, vores børn går i skole og daginstitutioner her, vores medarbejdere er for det meste lokale og det betyder noget for os, at vi helt lokalt kan være med til at ledige og virksomheder finder hinanden, forklarer Maria Lund, 35 år og kvinden bag Lubi Vikar- & Rekruttering.

Læs også: Vikarer giver fleksibilitet

På halvandet år har hun bygget virksomheden op fra den spæde start hjemme ved køkkenbordet til nu, hvor hovedkontoret på Den gamle Sukkerfabrik er omdrejningspunktet for satellitafdelingerne i Køge og København.

Ved hendes side står ægtemanden Hans Henrik Madsen og han er med, så meget jobbet som paramediciner i Kalundborg og formandskabet i Vestsjællands Jagtforening, tillader det.

- Det er vigtigt for os at have den lokale forankring, derfor er kontorfælleskabet i Den gamle Sukkerfabrik også genialt. Her har vi for det første nogle fine mødelokaler, som vi deler med de andre kontorindehavere, men vi har også et fantastisk fællesskab i huset. Blandt andet spiser vi frokost sammen og sparrer med hinanden, siger Hans Henrik Madsen.

Den rette person til det rette job

Det er Maria Lunds egne erfaringer som vikar, der ligger til grund for firmaet.



På kontoret sidder Ditte Clausen, Maria Jakobsen, Maria Lund og nyansatte Mia Sørensen.



- Jeg er kontoruddannet og har selv været vikar, og jeg tænkte, at dét kunne jeg gøre bedre. Derfor satte jeg mig for at lave et vikarbureau, hvor vi gør meget ud af at finde den rigtige medarbejder til jobbet og ikke mindst arbejdspladsen, forklarer Maria Lund.

Hun og de tre andre kvinder på kontoret i Gørlev interviewer vikarerne grundigt, ikke mindst for at finde ud af, om kemien passer med nogen af de virksomheder, der søger hænder.

- Uddannelse, joberfaringer og CV er vigtige faktorer, men kemien er mindst lige så vigtig, slår Maria Lund fast.

Try & Hire Omkring 95% af de vikarer, Lubi Vikar- & Rekruttering sender ud i forskellige jobs, ender med at blive fastansat.

At mange af dem ender i en fast ansættelse skyldes blandt andet, at såvel virksomheden, som vikaren får tid til at se hinanden godt an.



Hans Henrik Madsen, i døråbningen, hjælper til hos Lubi Vikar & Rekruttering.



- Vi har det, vi kalder Try & Hire, som går ud på, at vi ansætter vikaren her hos os i tre- fire måneder og derefter overgår ansættelsen til virksomheden, der så har de almindelige tre måneders prøvetid. Det giver begge parter tid til at finde ud af, om matchet er det rigtige, siger Maria Lund.

For en mindre eller mellemstor virksomhed, der har brug for en ekstra mand, er det meget tidskrævende at søge ny medarbejder, gennemlæse alle ansøgningerne, afvikle jobsamtaler med mere.

Alt det sørger Lubi Vikar- & Rekruttering for.

- Vi sparer virksomhederne for en masse tid og papirarbejde. Og vi har god respons fra arbejdsgiverne. Det er også derfor, så mange af vores vikarer ender i faste stillinger, slutter Maria Lund.

Lige nu er kartoteket fuld af velkvalificerede arbejdskraft, som venter på virksomheder, der har brug for en god vikar.