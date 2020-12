Gørlev er åben

Steffen Olsen, formand for Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, støtter de lokale butikker og erhvervsliv, og er glad for, at det er muligt at holde åbnet frem til den 23. december. Foto: Charlotte Koefoed

Ugebladet Vestsjælland - 17. december 2020 kl. 13:20

Mette Frederiksen er statsminister med den opgave at styrer Danmark og i disse tider handler det meste om corona. Onsdag den 16. december gik hun igen på landsdækkende tv for at fortælle om de restriktioner, der nu indføres for at få pandemien under kontrol.

De går blandt andet ud på, at alle butikscentret skal lukke, men i Gørlev har man ikke et center, hvorfor alle butikker kan holde åbnet for julehandlen frem til den 23. december.

Mellem jul og nytår skal alt dog lukkes ned.

Restriktionerne gælder til den 3. januar, hvor man håber at smittetrykket er faldet.

Den officielle melding er: Alle landets storcentre og indkøbscentre skal lukke, og det sker allerede fra torsdag den 17. december.

Fra den 25. december og frem til den 3. januar vil resten af detailhandlen blive lukket ned. Det omfatter alle butikker med undtagelse af dagligvarebutikker og apoteker.

Liberale erhverv som eksempelvis frisører, massører og tatovører lukkes fra den 21. december.

Steffen Olsen, formand for Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, støtter de lokale butikker og er glad for, at det er muligt at holde åbnet.

- Jeg er glad for, at butikkerne kan holde åben i julehandlen og flere butikker har udvidet deres åbningstid. Men jeg opfordrer til, man holder øje med opslag og holder sig orienteret, slutter Steffen Olsen og ønsker alle en glædelig jul.