Gørlev Hudpleje blev årets Guinot klinik

Baggrunden for nomineringen og prisen er klinikkens store engagement for Guinot, både for mærket, men også i dybden for, hvad det gør ved huden. Begrundelsen lyder desuden på, at klinikken er en stærk fortaler for Guinot med gode, sjove og positive indspark på de sociale medier og i den lukkede gruppe til gavn for kollegaer i branchen og en god evne til at sprede historien og selve konceptet.