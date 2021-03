Gørlev Autoværksted

Hvorfor blev du mekaniker?

Jeg er jo praktisk talt opflasket med benzin og motorolie. Min far, Henrik Pedersen, er også mekaniker og havde i en årrække Høng Autoværksted. I 2009 kom han herover og begyndte at arbejde for mig. Men kort fortalt lå det lige til højrebenet at blive mekaniker, så det var sådan, det blev.