Godt samarbejde med kommunen

- Ja var en rigtig god nyhed, at Teknik og Miljøudvalget valgte at gå videre med vores projekt. Nu ser vi frem til samarbejdet med kommunens planafdeling omkring den nye lokalplan, der skal ligge til grund for vores projekt.

- Fra tidligere projekter har vi erfaret, at kommunen har et meget effektivt system. Vi håber derfor at det villade sig gøre, at en lokalplan kan ligge godkendt i indeværende år. I så fald, er det min forventning, at vi vil kunne slå dørene op til de nye butikker i midten af 2022, slutter Jonas Vestermann.