Claus Thygaard er tovholder på en ny forening for mænd i Dianalund. Foto: Thomas Olsen

Godt nyt til mændene

Ugebladet Vestsjælland - 31. januar 2021 kl. 13:48 Kontakt redaktionen

Ideen blev oprindelig født i E-DUR, men kom over i hænderne på Claus Thygaard, der er medlem af DUR, Dianalund Udviklingsråd. Han fik samlet nogle gode folk og nu er fire mænd i gang med at stable en forening for mænd på benene, godt hjulpet af samarbejdspartnere fra Sundhedscentret og Frivillighedscentret i Sorø Kommune og PUST.

- Vi har forsøgt at få hjælp og gode ideer flere steder fra, så vi man få dannet en forening og få fat i nogle lokaler, hvor vi kan afvikle vores aktiviteter uden at skulle pakke alting sammen hver gang, fortæller Claus Thygaard.

Der var ellers en oplagt mulighed i at benytte lokaler i borgerhuset, men det kræver, at lokalet skulle deles med andre og det umuliggøres nogle af de aktiviteter, man har for øje i foreningen.

Et værksted er øverst på listen

Formålet med foreningen er at skabe et frirum og samlingssted for mænd, hvor man kan lave forskellige aktiviteter, men også bare komme og drikke en kop kaffe.

- Et værksted er noget af det, der står øverst på vores ønskeliste. Så kan man gå og sysle med noget og imens kommer man til at snakke og danne nye relationer, mener Claus Thygaard.

Han tænker blandt andet på at oprette et form for reparationsværksted, hvor folk kunne komme med ting, der var gået i stykke, og få dem repareret.

Men fællesspisning, udflugter, hobbyværksted, cykelture, spil, foredrag og meget andet er på menukortet. Ideen er, at man mødes to-tre dage om ugen i dagtimerne.

Først skal foreningen dannes Før man kan komme i gang, skal der dannes en forening og lige nu ser det lidt svært ud, fordi der er et forsamlingsforbud, men så snart det kan lade sig gøre, vil Claus Thygaard og gruppen indkalde til stiftende generalforsamling og inviterer de lokale politikere med, så man hurtigst muligt kan får etableret mandegruppen og få gang i aktiviteterne.

- Skulle nogen være interesserede i at være med i foreningen og måske oven i købet af bestyrelsen, er man meget velkommen til at henvende sig til mig, slutter Claus Thygaard.

Han håber man kan komme i gang med aktivteterne i løbet af sommeren.