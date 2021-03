Kop og Kande i Dianalund har fået nye ejere. Hans og Peter Damborg har købt forretningen og skal indrettes sig med isenkram, formodentlig under navvet Damborg Isenkram. Man åbner midt i april med et stort ombygningsudsalg. Foto: Charlotte Koefoed

Godt nyt for konkursramt Kop og Kande

Ugebladet Vestsjælland - 23. marts 2021 kl. 13:52 Af Charlotte Koeffoed Kontakt redaktionen

Kop og Kande gik som bekendt konkurs for et par uger siden. Men der er godt nyt for butikken i Dianalund Centret.

Hans og Peter Damborg, der i forvejen ejer Damborg Isenkram i Kalundborg, Asnæs og flere butikker i Næstved, og på Møn, og har onlinebutikker, har nemlig købt Kop og Kande i Dianalund Centret og regner med at åbne i løbet af april med et stort ombygningsudsalg.

- Lige nu er planen, at vi åbner med et stort ombygningsudsalg, hvor vi får ryddet butikken og så går vi ellers i gang med at etablere en ny isenkræmmerbutik, der formodentlig får navnet Damborg Isenkram, fortæller Hans Damborg i en telefon på vej rundt til en række møder.

Han understreger, at han glæder sig til at komme i gang i Dianalund, og er i fuld gang med at få styr på de mange detaljer i forbindelse med købet af Kop og Kande i Dianalund.

Glæde i centret I Dianalund Centret er man rigtig glade for, at der vedbliver at være en isenkræmmerbutik.

- Vi er meget begejstrede over, at der er kommet en løsning på situationen omkring Kop og Kande. Det er vigtig vi har et bredt udvalg af butikker i vores center, så vi er meget lettede over, at Hans og Peter Damborg har købt Kop og Kande, lyder det fra Charlotte Hjerpsted, der er formand for centerforeningen i Dianalund Centret.