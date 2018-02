Gode råd til at spare el og varme

Der kan være mange penge at spare, hvis man lytter til de råd, der på torsdag aften den 15. februar gives på Stejlhøj i Kalundborg.

Under foredraget kommer Jan Sandberg, der er uddannet på Teknologisk Institut, langt omkring med de ting, man bør tænke på, når man skal have energirenoveret sit hus.

- Alt for få husejere er klar over, i hvilken rækkefølge man skal energirenovere, og alt for mange får kastet alt for mange penge efter renoveringer, der enten kunne have været gjort væsentligt bedre eller billigere. Arrangementet skal gerne give husejeren det første overblik, siger Jan Sandberg.