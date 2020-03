Lene Beier beretter bl.a. også om sit karriereskift fra skolelærer til kendt tv-vært. PR-foto

Gir du en kop kaffe

Ugebladet Vestsjælland - 12. marts 2020 kl. 13:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes ikke meget andet og mere befordrende for den gode snak end - en god kop kaffe. To personer eller flere samlet over en kop kaffe i personlig samtale - afvæbnende, barrierenedbrydende og fortrolighedsskabende på én og samme tid.

Koppen med kaffe er nærmest synonym med Lene Beiers journalistiske tilgang i de efterhånden mange tv-programmer, hun har stået i spidsen for, hvor det for hende er alfa og omega, at man kommer helt tæt på de medvirkende - personligt, åbent og ærligt. Man skal både kunne se og mærke personerne.

I Lene Beiers foredrag »Gi'r du en kop kaffe« fortæller hun om, hvordan man laver et godt, personligt tv-program med helt almindelige personer som deltagere - herunder hvordan man kommer tæt på dem, uden det bliver grænseoverskridende. Hun kommer her også ind på de mange personlige overvejelser, man gør sig i forbindelse med optagelserne, samt hvad man fra tv-produktionen gør for at passe bedst muligt på de medvirkende.

Med bag kameraet Foredraget finder sted tirsdag den 17. marts på Ubby Bibliotek kl. 19-21, og Kim Kok har sørget for en lækker menu, og man kan spise med fra kl. 18.

Der er lagt op til en interessant tur bag kameraet på de populære programmer som Landmand søger kærlighed, Landmand jorden rundt, Beier bygger, Beier bygger have, Hjem til gården, En stor dag på godset m.fl. Det hele er krydret med sjove anekdoter fra de mange optagelser og livet på landevejen med en tv-produktion.

Fra lærer til tv-vært Lene Beier bringer også sig selv ind i foredraget, hvor hun fortæller om sit karriereskift fra relativ anonym skolelærer til kendt tv-vært.

På ganske kort tid har Lene Beier gjort kometkarriere indenfor tv-branchen. Med hendes personlige sødme har hun charmeret sig ind hos landets fjernsynspublikum, der hele to gange via Billed Bladet har honoreret hende med priser.

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Biblioteksklubben og Hvidebæk Lokalråd.

Billetpriser for foredrag og spisning kl. 18-21: Hvidebæk Lokalrådsmedlemmer og Biblioteksklubben: 260 kr. Normalpris: 275 kr.

Kun foredrag kl. 19 Hvidebæk Lokalrådsmedlemmer og Biblioteksklubben: 200 kr. Normalpris: 215 kr.

Tilmeldingsfrist den 13. marts.