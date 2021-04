Gartnerbolig blev årets hus

Galleri og cafe

Dan Svenningsen kunne fortælle, at han er i gang med en større renovering af en længe på Vedbygård, der kommer til at huse et galleri og cafe, som han og Kristine Frisenvænge Hall håber er klar til sensommeren.

- Vi kunne godt tænke os at skabe et sted med udstillinger, og mulighed for at få lidt at spise og drikke, men måske også et sted, hvor vi kan holde koncerter, fortalte Kristine Frisenvænge Hall.

Parret har mange planer for galleriet, men først skal en større renovering og ombygning i gang.