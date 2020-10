Gakket børneteater i Svebølle

De to høns, storesøster Hilda og lillesøster Gump, lever side om side sammenklemt i et bur, indtil de en dag opdager verdenen uden for buret. Hilda er rap og kvik - Gump er lidt tung, men også modig. Sammen oplever de nu et eventyr med op- og nedture i flyvekunstens udfordringer og forbløffelse og stolthed over deres, nu, fritgående æg. Har de to høns mon stadig brug for hinanden på den anden side af buret?