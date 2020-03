Gå på nettet og gem dit skilt

Lokalhistorisk Arkiv i Dianalund har lukket for alle fysiske aktiviteter, det vil sige møder og foredrag, men nettet kører som det plejer. Arkivleder Jørgen Mogensen har flere ideer til, hvad man kan gøre.

Der er flere muligheder: - Bestil en af de mere end 30 lokalhistoriske bøger, der er til salg via hjemmesiden. De kan bestilles on-line, så man undgår menneskelig kontakt.

- Brug en af de tre lokalhistoriske ture, der kan ses via hjemmesiden. To af dem foretages til fods, og foregår i henholdsvis Dianalund og Ruds Vedby. Den ene er et besøg hos oldtidsminder. Det gøres lettest i bil eller på cykel.