Man kan blandt andet hører om Karsholte Maskinfabrik til fyraftensmøder i Lokalarkivet.

Fyraftensmøder på plads

Ugebladet Vestsjælland - 27. januar 2018 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalarkivets event om industrien i området har en udstilling på Lokalarkivet i Borgerhuset i Dianalund. Nu udvides eventet med en række fyraftensmøder.

Første gang er torsdag den 1. februar, hvor arkivleder Jørgen Mogensen fortæller om kommunen og industrien, om hvad gør og gjorde kommunen for at ophjælpe industrier, og hvad gjorde industrierne for kommunen.

Torsdag den 8. februar kommer forhåndværende maskinarbejder Frede Larsen og fortæller om sin tid i ASA-lift. Frede Larsen var ansat her fra 1958 til 1965, dengang virksomheden stadig hed Karsholte Maskinfabrik. Frede var med i Sverige for at servicere nogle maskiner her, og var med til at udvikle fabrikken til det, den er i dag.

Torsdag den 22. februar kommer forhenværende mejerist Bent Kristiansen og fortæller om sin tid på Kongstedlund Mejeri fra 1961 til 1970. Kongstedlund var IRMAs mejeri, og et af de største i landet. Det havde i 1961 400 mælkeleverandører og 26 mejerier, der leverede fløde til det. Det brugte 2000 kubikmeter vand om ugen til køling og rengøring. Til opvarmning havde det tre olietanke, der tilsammen rummede 70.000 liter olie.

Torsdag den 15. marts kommer tidligere medarbejder Nina Bak Hansen og fortæller om sin tid i Blochs Trykstøberi. Hun var ansat her fra 1987 til 2003, mens hendes mand, direktør Jan Hansen, startede her allerede i begyndelsen af 70'erne som værkfører. Blochs trykstøberi, der lå på Rudsgade, støbte ting i aluminium og zink, for eksempel holdere til globusser, fødder til kontorstole, låseanordninger til indkøbsvogne og 30 andre produkter.

Udstilling om fund

I februar har Lokalarkivet desuden en lille udstilling om hvad man kan finde med en metaldedektor.

Torsdag den 1. marts holder Stefan Kramer et fyraftensmøde, hvor han fortæller om hvilket udstyr, man skal have, og hvilke tilladelser, man skal anskaffe sig, ligesom han fortæller om sine oplevelser ved at gå med en metaldedektor. Alle fyraftensmøder er torsdage og finder sted mellem klokken 16 og 17, som regel i lokale 3, den gamle byrådssal, i Borgerhuset. Alle er velkomne.