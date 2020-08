I forbindelse med fyraftensmødet om 2. Verdenskrig, stiller Jørgen Mogensen spørgsmålstegn ved, hvordan verden ville have set ud, hvis ikke krigen havde fundet sted. Ville vi for eksepmel have oplevet ABBA?

Fyraftensmøder genoptaget

Lokalarkivet i Dianalund fortsætter sit projekt om 2. Verdenskrig september ud. Foruden udstillingen, der kan ses hver torsdag eftermiddag, er der planlagt to fyraftensmøder og et aftensmøde.

Overskriften er »Der er ikke noget, der er så skidt at det ikke er godt for noget andet«. Dette gamle mundheld bruges ofte i dagligdagen, men kan man også sige det om noget så forfærdeligt som 2. Verdenskrig? Det vil arkivleder Jørgen Mogensen diskutere og fortælle om.

Ville vi have haft mobiltelefoner, hvis vi havde undgået 2. Verdenskrig? Arkivlederen selv ville ikke have overlevet sin fire års fødselsdag, havde det ikke været for krigen, og mange, der går raske rundt i dag, ville have været krøblinge. ABBA ville ikke have eksisteret. Og sådan er der så meget.