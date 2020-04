Se billedserie Der kan sagtens læses i det fri. Fotos: Høng Skole

Fuld fart på genåbningen af Høng Skole

Torsdag den 16. april åbnede Høng skole for 0. til 5. årgang efter at have været coronalukket i en måned.

Det pædagogiske personale stod klar, og selvom alle var usikre på, hvordan skoledagen skulle forløbe, når sundhedsstyrelsens retningslinjer skulle overholdes, var det et glædeligt gensyn for alle.

Jeg kan kun rose både forældre, elever og personale for den kæmpe indsats de alle har gjort for at det blev så god en genåbning, som det er blevet, siger skoleleder Peter Brandt.

Mange af skolefagene er blevet erstattet af de aktiviteter, der let glider i baggrunden, når der arbejdes med læsning og regning.

Eleverne samlede skrald i byen.



Det stod hurtigt klart at det var en meget varieret skoledag, der skulle til, for at kunne bedrive skole udenfor.

- Vi har været velsignet med det gode vejr, og vi har gjort os mange gode erfaringer med udeundervisning, fortsætter Peter Brandt.

Man ligger godt i græsset og læser.



Nogle elever har lavet bål og bagt snobrød. Andre har hoppet gangetabeller. Nogle har besøgt det lokale vandhul for at se efter haletudser.

Der er blevet arrangeret faglige orienteringsløb. Der blev læst historier højt ude i solskinnet. Usikkerheden er ved at blive afløst af mere rutine i den nye skoledag.

Lige nu er de nationale tests, elevplaner, forældresamtaler og meget andet sat på pause. I stedet undervises der i håndhygiejne. Og med fokus på, at det sker forsvarligt.