Frilund Biler

Hvornår åbnede du værksted? Det var Benny Frilund, der startede værkstedet og forhandling tilbage i 1978. Han havde også på et tidspunkt bilsyn. I dag har vi stadig alle tre områder, nemlig værksted, forhandling af biler og synshal.

Hvorfor blev du mekaniker?

Jeg er ikke mekaniker, men står for det administrative. Men det er en spændende og udfordrende hverdag, vi har her og ikke to dage er ens.