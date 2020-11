Se billedserie Købmand Frank Jensen og Lionsmedlem, Jens Wittrock,coronahilser og glæder sig over, der kommer endnu juleglæde til Høng. Foto: Charlotte Koefoed

Frank og løverne skaber lys i mørket

Ugebladet Vestsjælland - 27. november 2020

Lions i Høng sendte for et stykke tid siden en ansøgning til Spar i Høng, hvor købmand Frank Jensen hurtigt var i kontakt med sit bagland i Købmandsfonden KFI, der igen hurtigt var med på ideen om at sprede mere lys og glæde i Høng.

Ansøgningen fra løverne gik nemlig på to ting. Først og fremmest at få penge til at lave og opstille 16 standere med julelys, to ved hver af de otte indfaldsveje til Høng, som lyser op i vintermørket.

Dernæst til at kunne dele julehjælpepakkerne ud, som man indtil den 13. december kan søge om hos Lions i Høng.

- Vi er utrolig glade for, at Frank Jensen fra Spar i Høng var med på ideen, så vi får både råd til lys og til hjælpepakker. Det betyder meget, at vi kan være med til at hjælpe værdigt trængene til en god jul, siger Jens Wittrock fra Lions i Høng.

Frank Jensen er også glad. Han kan via Købmandsfonden KFI søge om penge til at støtte lokale projekter og derfor kunne han forleden overrække ikke mindre end 31.250 kroner til Lions.

- Det er dejligt, når noget sådant kan lade sig gøre og vi er bare glade for at kunne hjælpe lokalt, slutter Frank Jensen