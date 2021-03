Fra tre til 281- gamle køretøjer er et hit

Se billedserie Gamle køretøjer - Stenlille er på tre år gået fra tre biler til 281 biler forsamlet på Banevænget i Stenlille. Også selv om der har været coronarestriktioner. Initiativtager er Anders Brøndt, der her poserer med sin elskede røde Mazda Youngtimer. Foto: Charlotte Koefoed

Ugebladet Vestsjælland - 10. marts 2021 kl. 12:52 Kontakt redaktionen

En vindomsust onsdag aften i april 2017 mødte hele tre biler, med mere end 25 år på bagen, op på Banevænget i Stenlille.

Ikke nogen imponerende forsamling, men idemanden bag, Anders Brøndt, havde forinden søgt om alle tænkelige og utænkelige tilladelser til at holde biltræf, så en vis stædighed satte ind og trods det forkølede fremmøde, fortsatte han med at indkalde til onsdagstræf i Stenlille via facebook.

- Det blev en lang, sej sæson, hvor vi aldrig blev flere end 25 køretøjer, og det var pa de virkelig, gode dage. Jeg overvejede faktisk, hen mod slutningen af sæsonen, helt at droppe ideen igen, da det kun var de samme Tordenskjolds soldater, der dukkede op, fortæller Anders Brøndt, der selv bor i Stenlille og er indehaver af to gamle biler, nemlig en rød Mazda Youngtimer og en gul Mazda 323

Men Anders Brøndt holdt ved og brugte vinteren til at fremstille 5000 flyers til at dele ud i gamle bilers viskere, når han så dem på gaden, eller til andre store træf.

Anders Brøndt i sit es med megafonen ude på Banevænget, hvor »Gamle biler- Stenlille« holder til.

- Jeg lavede massiv markedsføring på vores facebookside, og delte altid billeder fra træffet af alle køretøjer og delte også på andre facebooksider om klassiske biler, fortæller Anders Brøndt.

Citronmåne og pokaler Det gav pote. I sæsonen 2018 begyndte der at komme flere biler og Anders Brøndt fandt på at uddele en pris for »Aftenens Køretøj«.

- I første omgang uddelte jeg citronmåner som præmie, men det blev der grint lidt for meget af, så jeg gik over til pokaler. Jeg lavede også stemmesedler, som blev givet til publikum, så jeg ikke selv havde indflydelse på vinderen og sådan er det faktisk stadig, griner Anders Brøndt.

I takt med at der kom flere og flere biler til, og publikum, der ville kigge med, begyndte eksterne samarbejdspartnere at bejle til biltræffet.

Hver onsdag kåres aftenens bil. Alle deltagerne kan stemme på hvilken bil, de bedst kan lide. Og præmien er ikke længere citronmåner, men rigtige pokaler.

Madvogne med saftige flæskestegssandwich og andre madvarer, pinstriper, bagagerumssalg, og forskellige former for merchandise dukkede op og Anders Brøndt måtte have fat i hjælpere til at håndtere de efterhånden voksende onsdagstræf.

Sommeren 2019 startede i rusk og regn, men endte med strålende sol og en onsdag rundede man de 100 biler.

- Jeg blev helt euforisk. Det var lykkedes at skabe et træf for gamle biler og folk var vilde med det, fortæller Anders Brøndt.

Det startede med uddeling af citronmåner til aftenens flotteste bil. Nu er der kommet fine pokaler til sæson 2021.

Det satte skub i tiltagene og Anders Brøndt fik lavet træf t-shirts, som deltagerne kunne købe. Der blev lavet banner til pladsen, temaaftener med for eksempel gamle anhængere, campingvogne, autocampere, campletter og meget mere.

Holder fast i hyggen Noget af det, Anders Brøndt hele tiden har holdt fast i, er hyggen på pladsen.

- Vi skulle have tid til at snakke med deltagerne, ligegyldigt hvilken bil, de kørte i. Om de kørte en gammel sur Ford, eller et suttet bolsje, skulle ikke have nogen betydning. Alle er velkomne, bare køretøjet er 25 ar gammelt. Vi har haft lastbiler, traktorer, cykler og selvfølgelig biler, knallerter og motorcykler. Det handler om at hygge os med vores gamle biler, mener Anders Brøndt.

TV2 Øst kiggede forbi En af de varme juniaftner dukkede et lidt anderledes køretøj op, nemlig en sendevogn fra TV2 Øst, som ville sende 10 minutter live fra pladsen i bedste sendetid.

- Der blev jeg sgu nervøs, men det gik over alt forventning, og derefter tog det en alvorlig drejning, men i den gode retning, klukker Anders Brøndt.

Kæresten blev inddraget som en del af crewet, og til sæsonstart 2020 var alt klappet og klar, men så kom corona og alt blev sat på stand by.

Den gule Mazda 323 fra 1978 var en tur til Nordcap med autocamper bagpå. Bilen har Anders stadig, men autocamperene er solgt.

Men der skal mere end en verdensomspændende pandemi til at stoppe gamle køretøjer- Stenlille, som er gruppens officielle navn.

Coronacruise Anders Brøndt kontaktede igen alle mulige og umulige instanser for at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre.

Svaret var, at så længe der ikke var kontakt, kunne man cruise rundt.

- Så vi cruiser i et par måneder og der blev også lavet cruise kun for gamle knallerter, da de jo ikke kan være med i bilernes cruise. Pokalen, som nu var vokset betydeligt i størrelse, blev stadig uddelt. Den skulle i henhold til aftalen afsprittes og stilles på vinderens køretøj. Så vi slap godt igennem corona med god opbakning, det er jeg utrolig glad for, siger Anders Brøndt.

Nye byder ind Meguiars og OK Benzin har budt ind og vil gerne have stande på pladsen, og de blev budt velkommen.

- Jo mere vi kan tilbyde, jo flere deltagere kommer der, mener Anders Brøndt.

Da man endelig kunne mødes på pladsen igen, blev der lavet afstandsbåse, og der blev indkaldt vagter til at holde øje med afstandskravet.

Den usædvanlig, fine choppercykel har Anders Brøndt selv samlet. Den er selvfølgelig også med på onsdagstræffene i Stenlille. Foto: Anders Brøndt

- Det er gået forrygende, trods alle restriktioner og deltagerantallet steg til rekorden på 281 biler midt i coronasommeren. Vi måtte have fat i flere madvogne, så alle kunne bespises. Vi fik også besøg af flere udenlandske bilister, jubler Anders Brøndt.

Endnu flere tiltag Sæsonen 2021 står for døren og »Gamle biler- Stenlille« kan i år byde velkommen til Borup Bilsyn, My 50th closet, reservedele til veteranbiler, flere madvogne og 10 virkelig gode hjælpere.

- Vi planlægger via messengermøder og har fået nye træftrøjer, årsklistermærker, og de nye pokaler er 32 centimeter høje og sponsoreret af Ejendomsfirmaet Vestsjælland. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang og se de mange fine biler på pladsen, slutter Anders Brøndt.

Første gang man mødes i 2021 er onsdag den 7. april på Banevænget i Stenlille. Dyt dyt!