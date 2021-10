Se billedserie Finn Knudsen på sin plads i sparekassen, hvor han sidder overfor Mia Rasmussen. I baggrunden sidder Karina Rasmussen. I alt er der syv ansatte i Sparekassen Sjælland-Fyn i Høng.Foto: Charlotte Koefoed

Fra rede penge til tal på en skærm

02. oktober 2021

Finn Knudsen har efter en menneskealder i Sparekassen Sjælland-Fyns tjeneste valgt at gå på pension.

Af Charlotte Koefoed

I mere end 42 år har Finn Knudsen passet på andre folks penge. På hans omfattende CV står der blandt andet, at han har været filialchef i Kirke Helsinge, Gørlev og senest Høng, hvor han for syv år siden overlod chefstolen til Mette Hyldebjerg og nu er det Rikke Almsgaard, der er filialchef. Selv valgte han at fortsætte som kunderådgiver.

Men nu er det slut. Der står pensionist i kalenderen fra den 1. november og der er reception for Finn Knudsen fredag den 8. oktober i filialen i Høng fra klokken 13 til 16.

Finn Knudsen afvikler efter receptionen tre ugers ferie, så fredag den 8. oktober er reelt hans sidste dag.

Fik to lærepladser Finn Knudsens vej til bankverdenen startede i Nykøbing Falster, hvor han er født og opvokset. Efter skolen kom han et år på handelsskole, og så var det ud og søge læreplads.

- Jeg søgte to. En i økonomidelen i kommunen og en anden i Andelsbanken. Og jeg fik dem begge, så allerede her måtte jeg mærke efter, hvad jeg ville arbejde med i mit liv og valget blev Andelsbanken, fordi jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg ville få mere direkte kontakt med kunderne i banken. Og det har altid været min drivkraft: kontakten til andre mennesker, fortæller Finn Knudsen.

Det var i 1972 og i 1977 kom han til Andelsbanken i Kalundborg. Det skyldes, at Finns kone, Pia, havde fået arbejde som lærer på Kirke Helsinge Skole og det var naturligt at rykke teltpælene op fra Nykøbing Falster og flytte til Vestsjælland.

Fra papir og blyant til en digitaliseret verden

I de mange år, Finn Knudsen har været i bankverdenen, er der sket mangt og meget. Da han kom i lære i 1972, sad man og tog imod rede penge og skrev dem ind helt manuelt.

- Jeg har været med til en fantastisk udvikling, hvor hele den måde vi arbejder på, er forandret. Jeg var i sin tid med til at udvikle de manualer, vi brugte i digitaliseringsprocessen i Andelsbanken, og jeg er ret interesseret i IT, men der er intet, som det personlige møde dem kunderne. Det er her, man etablerer en kontakt og fornemmer, hvad det er for et menneske, man sidder overfor. I dag er det sådan her i Sparekassen Sjælland-Fyn, at vi altid møder vores nye kunder ansigt til ansigt, siger Finn Knudsen.

Mange ting anderledes i den moderne bankverden. Dokumentationsbyrden er stor og t foregår digitalt. Og det er nødvendigt med et stort sikkerhedsniveau, for en af bagsiderne ved digitaliseringen er, at det har svindlere også fundet ud af at udnytte.

- Det gode råd er, at man aldrig giver personlige informationer fra sig. Det kan vi ikke gentage nok, slår Finn Knudsen fast.

Fra ansat til chef- og retur Efter et par år i Andelsbankens systemafdeling i København, søgte Finn Knudsen til Kirke Helsinge Sparekasse. Det var i 1979 og i 1986 blev han direktør samme sted. Efter fusionen med Sparekassen Sjælland i 1989 blev han filialchef og har indtil 2014 været chef i forskellige filialer. Men i 2014, efter at have været filialchef i to år i Høng, skiftede han chefposten ud med en stilling som rådgiver.

Om at være chef siger Finn Knudsen: -Jeg trives med at være chef og jeg trives med at være ansat. Det vigtigste for mig som chef var, at mine medarbejdere trives. I det hele taget betyder kollegerne og samarbejdet med andre mennesker meget for mig.

Og netop samspillet med andre går igen i både hans professionelle, som private liv.

Hjemme i Kirke Helsinge har Finn Knudsen været aktiv i en lang række foreninger. Både som meddeler for Sjællands Tidende, - så lærer man jo lokalområdet at kende-, og som fodboldtræner i KHI, hvor han også har været formand.

- Jeg har også været domsmand i en årrække og det er en post, hvor man virkelig får set en sag fra flere sider og får en masse nuancer med. Det var utroligt spændende at arbejde med, siger Finn Knudsen.

Beslutning blev taget for et år siden

Der er ingen tvivl om, at Finn Knudsen er et rundt menneske, der aktivt har deltaget i det lokale liv og foreningsliv, ligesom det større perspektiv altid har interesseret ham. Men nu er det tid til at lægge den professionelle del fra sig.

- Jeg tog beslutningen sidste år, men havde brug for tid til at omstille mig mentalt. Hvad jeg helt nøjagtigt kommer til at bruge min pensionisttilværelse på, ved jeg ikke, men jeg ved, at jeg ikke kommer til at sidde stille, slutter Finn Knudsen.

Finn Knudsen er 67 år.

Blå bog: 15. juli 1972: Elev Andelsbanken, Nykøbing Sjælland. Udlært i 1974

1. august 1977 Andelsbanken Kalundborg

1. december 1977 Andelsbanken Systemafdelingen København

1. februar 1979 Kirke Helsinge Sparekasse, Kirke Helsinge

1. januar 1986 Direktør Kirke Helsinge Sparekasse

1. september 1989 Fusion med Sparekassen Sjælland- Filialchef

1. februar 1992 Souschef

1. januar 1994 Filialchef

1. oktober 1999 - 1. marts 2001 Filialchef Kirke Helsinge og Høng

1. april 2003 Kirke Helsinge Sparekasse flytter til Gørlev

5. september 2012 Gørlev lægges sammen med Høng Filialchef

1. juni 2014 Kunderådgiver Sparekassen Sjælland Høng

Privat

Meddeler Sjællands Tidende

Underviser i datalære Gørlev Ungdomsskole

Bestyrelsen Gørlev Boligselskab

Underviser Bankskolen

Domsmand 1. januar 2000 til 31. december 2007

Formand KHI i to år

Ungdomstræner KHI seks år

Bestyrelsen Gørlev Idrætsefterskole 1987 - 1995

Bestyrelsen Lokalrådet for Kirke Helsinge og Omegn