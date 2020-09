Se billedserie I Tina Hansens kornforskning indgår kvikgræs som udvikles til ny aksplante med spiselige frø. Foto: Tina Hansen

Fra kvik til korn

Ugebladet Vestsjælland - 19. september 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udvalgte spiselige græsser har stort ernæringspotentiale. En af de græsser, er den plante, de fleste mennesker er rigtig trætte af i haven: Kvikken!

Kvikplanten (elymus repens) kan betragtes som den egentlige ur-hvede, altså udgangsplanten for hele hvedefamiliens senere udvikling af sorter.

Når kvikplanten er ca. 10 cm høj og sammenlignes med den vilde enkorn i samme 10 cm højde, er disse to planter næsten helt identiske. Her er der kun en lille bro mellem græs og korn.

Men danner kvik kerner? Kvikken på marken, eller i havejorden, har travlt med at lave de lange rodskud under jorden, så vi ser normalt kun en lang række blågrønne græsblade over jorden.

I ældre tider blev denne plante brugt til medicin til køer og mennesker, og nogle af dens gode egenskaber og kræfter vil vi gerne hjælpe op i de små frø i aksene på kvikplanten, så frøene/kernerne kan blive til supplerende ernæring til mennesker nu og i fremtiden. Enten tilsat som frø i bagværk, eller malet til mel og anvendt i brød og kager.

Foreningen Artemisia hjælper kvikplanten på en naturlig måde (altså ingen former for krydsninger) til at bringe mange kræfter op i aksene.

Dette gøres blandt andet ved hypning og udvælgelse af ekstra gode frø og ved gradvist at vænne planten til, at den skal starte nyt liv fra frø, og ikke længere fra rodstængler.

Om vinteren gives planten ler rørt op med vand. Leret formidler mere substans op i frugtdelen på planten. Sidste år fik Tina Hansens kvikplanter, for første gang, en meget flot solgul farve, i stedet for kun den blå-grønne farve, og er nu tydeligvis begyndt at få større aks med mere fylde.