Fra køer til kloakker

Morgen og aften malkede Niels Kæmpe køer og i dagtimerne gik han på skole i Slagelse for at læse til kloakmester. Det var 1992-93 og efter endt eksamen og diplom, kunne Niels Kæmpe nedsætte sig som entreprenør og kloakmester.

Forhistorien kommer her: Niels Kæmpe drev et godt og solidt landbrug på fødegården på Enghaven 17, og havde så meget at lave, at han måtte have et par folk ansat, når der var mest travlt.

- Vi havde et par friske og dygtige unge mennesker og dem ville vi gerne holde på, så vi begyndte at foretage lidt gravearbejde med en gammel gravko, vi havde stående. Rygtet gik fra mund til mund og da vi samtidig stod for at skulle udvide kvægbestanden, men havde problemer med at bygge ud, besluttede jeg mig for at lade landbrug være landbrug og skifte spor, forklarer 67-årige Niels Kæmpe, der på lørdag den 2. juni kan fejrer 25 års jubilæum.

Det fejres med åbent hus fra klokken 11 til 15, hvor man ud over at hilse på jubilaren, også kan se nærmere på maskinparken og høre om de mange opgaver, Enghavens Entreprenør og Kloakmester udfører.

Rasmus tager over

Niels og fru Rie har tre børn, to døtre, Gitte og Tine, samt sønnen Rasmus. Sidstnævnte har de seneste år været mere og mere med i firmaet og han og far Niels er i gang med et glidende generationsskifte.

- Vi har rigtig travlt for tiden. Vi har mange lokale og mindre opgaver, men udfører alle typer opgaver. For et par år siden havde et større projekt, hvor vi drænede et stort sommmerhusområde ved Bjerge Sydstrand, så området i dag ikke længere ligger under vand, fortæller Rasmus Kæmpe.

Han er enig med Niels om, at det var et godt skifte fra landbrug til kloakkerne, for der er nok at rive i. Så meget, at man faktisk søger et par mand. Gerne med erfaring, men ellers lærer man selv folk op.

Enghavens Entreprenør og Kloakmester laver alt i kloakarbejde, lige nu vælge flere og flere at få ført kloakkerne i det åbne land op til de nye standarter med separering af regnvandet, men man laver meget anlægsarbejde, klipper hæk og slår græs, samt meget andet.

- Vi har gennem alle årene haft utrolig stor lokal opbakning og sætter en ære i at overholde de aftaler vi indgår, slutter Niels Kæmpe.