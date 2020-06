Fra høkerbutik til moderne supermarked

Idéen om en andelsforening startede i England i 1844. 22 år efter åbnede den første brugsforening i Thisted, og den var afsæt til den virksomhed, vi i dag kender som Coop. H.C. Sonne blev grebet af andelstanken, fordi han kunne se, den kunne forbedre vilkårene for de fattige samfundsklasser. Han stifter derfor Danmarks første brugsforening i Thisted i 1866.

Foderstofforretning

Først i 1920 blev der oprettet en brugs i Høng, primært fordi der i forvejen var ret så mange købmandsforretninger. Den kom til at hedde »Høng og Omegns Brugsforening« og lå på Hovedgaden 16. På den modsatte side af Hovedgaden 16 oprettede brugsen » Høng Og Omegns Foderstofforening«, der i 1962 flyttede til Slagelsevej 44 under ledelse af Otto Larsen, der indtil da havde været uddeler. I 1969 blev Foderstofforeningen overtaget af Dansk Landbrugs Grovvareselskab, og i 1971 blev de lagt sammen under navnet DLG.