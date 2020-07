Mogens Nielsen og Gitte Greve har åbnet deres private festlokale for Sorø Jazzfestival og afvikler den første koncert søndag den 19. juli klokken 14. Foto: Charlotte Koefoed

Fra brølende køer til jazzviser

For 13 år siden flyttede Mogens Nielsen og Gitte Greve til Ruds Vedby, mere præcist flyttede de ind i den landejendom, som indehavere af Lauenborg Teglværk i sin tid havde bygget på marken bag teglværket.

Her gik de i gang med at renovere stuehuset, filse det op og male det hvidt, mens en ladebygning blev revet ned og det samme gjaldt to gylletanke. Kostalden og den tilstødende lade fik nyt tag og indvendigt var det især kostalden, der blev endevendt.