Se billedserie Jonas Henriksen, Lokal Guide i Gørlev, har fastansat Karina Kettner som flexjobber fra 1. februar. Foto: Charlotte Koefoed

Fra blodprop i hjernen til fast flexjob

05. marts 2021

Som bare 37-årig fik Karina Kettner fra Jorløse en blodprop i hjernen og hendes liv gik i stå. Nu er hun fastansat som flexjobber og stortrives.

Ud af den blå luft fik 37-årige Karina Kettner, mor til to små børn, en blodprop i hjernen i oktober 2017. Det kom fuldstændig bag på hende, for der havde ikke været nogle indikationer på, at noget sådant var på vej.

- Det skete bare og det slog mig jo helt ud. Jeg fik en hjerneskade og har dagligt hovedpine, og det har store konsekvenser for mig, hvis jeg presser mig selv for hårdt, forklarer Karina Kettner.

Laver hun for meget, eller presses hun over grænsen, hævner kroppen sig og kvitterer med kvalme, hovedpine og svimmelhed.

- Jeg har lært at leve med det, men jeg skal være skarp på, hvor meget jeg presser mig selv, for det giver bagslag, når jeg gør det, siger Karina Kettner.

Vejen til flexjobbet Da Karina Kettner havde gået til genoptræning og havde fundet sin grænse for formåen, overgik hun fra sygedagpenge til jobcentret.

Her skulle hun i jobafklaringsforløb og var et halvt år på et kontor, hvor hun lavede regnskab fire timer om ugen.

- Det var sådan set fint nok, men vi kunne ikke komme videre med ordningen, fortæller Karina Kettner.

Hun havde via omveje hørt om Jonas Henriksen og hans firma, Lokal Guide, som hjælper virksomheder med digital markedsføring. Firmaet holder til i kontorfællesskabet i Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev.

Det nævnte hun for jobcentret, der ringede Jonas Henriksen op for at høre, om han var interesseret i en flexjobber.

- Og det var jeg da. Karinas profil passer supergodt ind i det, jeg laver, så hun startede her i februar 2020. I første omgang i to gange to timer om ugen onsdage og fredage, men vi fandt frem til, at Karina kunne klare at arbejde tre gange tre timer, så sådan er det blevet. Og 1. februar i år blev hun fastansat i flexjob, fortæller Jonas Henriksen.

11 måneders arbejdsprøvning På grund af corona fik Karina Kettner et meget langt forløb. Normalt er man i arbejdsprøvning som flexjobber i et halvt års tid, men fordi flere forskellige instanser var lukket på grund af corona, gik der hele 11 måneder, før papirarbejdet kunne komme på plads.

Men nu er alt, som det skal være og Karina Kettner og Jonas Henriksen sender en stor tak til jobcentret for den velvillighed, der har været hele forløbet igennem.

- Jeg er virkelig landet på rette hylde og er superglad for mit arbejde. Jeg arbejder en del med hjemmesider, hvilket har været min hobby i mange år, så det er bare skønt, siger Karina Kettner. Hun har før blodproppen arbejdet en del på kontor.

Selv om hun stadig skal passe godt på sig selv, har hun fundet en rytme i sit liv, hvor pauser, en middagslur, motion og frisk luft er faste ingredienser.

- Vi er begge meget tilfredse. Jeg får løst en masse opgaver og Karina er glad for sit job. Det er da en god historie, siger Jonas Henriksen.