Se billedserie Bertel Stenbæk og Henning Vingborg, Datastuen i Høng, er klar med gode råd om MitID. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Fra NemID til MitID Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra NemID til MitID

Ugebladet Vestsjælland - 09. oktober 2021 kl. 13:46 Kontakt redaktionen

For et par uger siden kom en kvinde ind i Datacafeen i Foreningernes Hus, det tidligere rådhus i Høng, og med sig havde hun sin telefon. Hun havde nemlig fået en sms, hvor hun var blevet bedt om at klikke videre på et link, så hun kunne komme fra NemID over på det nye MitID.

- Men sådan foregår det ikke. Alt, der handler om NemID og MitID vil komme ind via din netbank eller e-boks. Digitaliseringsstyrelsen sender ikke email eller sms, så du skal aldrig klikke videre på et link fra mail eller sms. Der står svindlere bag, slår Bertel Stenbæk, der sammen med Henning Vingborg, Margrethe Hviid, Helle Kjær og Birte Andersson er undervisere i Datastuen, fast.

Giv aldrig koder eller nøglekort fra dig

Hvert år er der mange, der falder i fælden, når svindlere sender mails ud fra forskellige myndigheder, man normalt stoler på. PostNord har for nyligt oplevet mange svindelnumre, hvor folk får en mail om, at de skal betale for at få en pakke leveret.

- Man skal være vaks ved havelågen og tjekke de mailadresser, der sendes fra. Er man i tvivl, om en mail for eksempel kommer fra ens egen bank, kan man på bankens hjemmeside se den nøjagtige adresse. Ofte ligner svindemailene meget, men har som regel er .eu eller noget andet i stedet for .dk, forklarer Henning Vingborg.

Angående det nye MitID kommer der besked direkte fra ens netbank eller i e-boks med besked om, hvad man skal gøre, når det bliver ens tur til at skifte.

- Svindlerne er meget dygtige og de har fundet ud af at sætte deres svindelnumre op, så det ligner NemID man taster i, men i virkeligheden aflures din kode og vi har hørt om, at man bliver bedt om at sende en kopi af sit nøglekort. Og det skal man selvfølgelig aldrig gøre, siger Bertel Stenbæk.

Få styr på dine koder Datastuen i Høng regner med at få mange besøg hver mandag, når de holder åbent, fordi mange er i tvivl om, hvordan overgangen fra NemID til MitID kommer til at foregå.

- Vi hjælper så godt vi kan og giver også generelle råd om sikker digital færden på nettet. Et godt råd er, at man har én kode, som man kun bruger til sit MitID/NemID, og ikke til andre ting. Og så skal man lave et par solide koder, som er svære at knække. Ikke noget med forbogstaver og fødselsdag. Det er for nemt at gætte, siger Henning Vingborg.

Et andet godt tip er at downloade Forbrugermagasinet Tænks gratis app, Mit digitale Selvforsvar, hvor der er en lang række gode råd og tips til sikker færden på nettet og advarsler og artikler om netsvindel.

- Den har jeg selv og den er rigtig god, siger Bertel Stenbæk.

Han advarer også generelt imod at deltage i digitale konkurrencer, for ofte ender det med, man har tastet en masse informationer ind og ender med at få en endeløs række af henvendelser fra sælgere.

Fire gode råd I forbindelse med skiftet fra NemID til MitID har Datastuen samlet fire gode råd:

- Afvent til du bliver kontaktet af din bank, når det er sin tur til at overgå til MitID. KOntakten foregår KUN via netbank eller e-boks.

- Ignorer emails, opkald eller sms'er om skifte til MitID.

- Tag aldrig et billede af dit NemID nøglekort og udlever aldrig koder til andre.

- Ring til din bank, hvis du er i tvivl om en henvendelse angående MitID.

MitID er udviklet og ejet i et unikt partnerskab mellem det offentlige og pengeinstitutterne for at sikre, at man også fremover kun skal bruge ét digitalt ID, uanset om man logger på sin bank eller på fx borger.dk.

Bag partnerskabet står Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark som ligeværdige ejere, der i fællesskab er med til at styrke den digitale infrastruktur i Danmark.