Bonus ved Rasmus Degn i Løve bliver til Uno-X. PR foto

Send til din ven. X Artiklen: Fra Bonus til Uno-X Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Bonus til Uno-X

Ugebladet Vestsjælland - 22. april 2020 kl. 07:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale Bonus-station ved Rasmus Degn i Løve er nu omdannet til en helt ny Uno-X lavprisstation. Med Uno-X får bilister fra Høng og omegn en topmoderne tankning med blandt andet lynhurtig kontaktløs kortbetaling, MobilePay og altid lave priser.

Det tog tre dage at omdanne til en helt ny lavprisstation.

Uno-X Danmark har i nogle år været i gang med en landsdækkende indsats for at skabe Danmarks mest hurtige, enkle og trygge lavprisstationer. Det topmoderne stationskoncept er allerede blevet taget godt imod af både lokale bilister samt pendlere landet over, og nu bliver det endelig bilisterne i Høng og omegns tur til at få glæde af det nye stationskoncept.

Når den nye Uno-X på Høng Landevej 10 i Høng åbner, vil kunderne opleve en topmoderne tankningsoplevelse, hvor der er tænkt på selv de mindste detaljer.

- Hos Uno-X ønsker vi at være en del af Høng, og efter ombygningen kan de nuværende tankkunder hos Bonus forvente en hurtigere og endnu bedre tankningsoplevelse. Hos Uno-X bestræber vi os også på at være billigst i lokalområdet, og derfor vil vi arbejde hårdt for at give bilister i Høng det billigste brændstof og den bedste tankningsoplevelse, siger Lars Kejser, der er distriktspartner hos den kommende Uno-X i Høng.

Mange nye forbedringer Lavprisstationen får en række forbedringer til stor fordel for de mange pendlende tankkunder, der hver dag kommer på stationen, fortæller Lars Kejser:

- Dybest set er der kun et formål med at være på en lavprisstation, nemlig at få fyldt brændstof på ens bil. På den nye Uno-X i Høng vil kunderne få en unik tankningsoplevelse med blandt andet en tydelig prismast, der gør det muligt at se de lave priser på lang afstand, lynhurtige betalingsautomater med kontaktløs kortbetaling og MobilePay samt et flot skærmtag med tryg og behagelig belysning, afslutter Lars Kejser.