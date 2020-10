På Ruds Vedby Kirkegård er der en gravsten med en QR kode på. Bag koden finder man billeder, men også det mindeord, der blev bragt i avisen, er lagt ind. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Fortæl historien for næste generation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortæl historien for næste generation

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2020 kl. 08:44 Kontakt redaktionen

QR koder er en kode, man kan scanne med sin smartphone og dernæst kommer man til en hjemmeside med informationer.

QR koder bruges i mange sammenhænge, blandt andet når man vasker bil, når man betaler for sine varer, men også på kunstmuseer og på monumenter anvendes QR koderne.

Anvendelsen af QR koder på gravsten er forholdsvis ny, men flere firmaer tilbyder netop denne tjeneste, hvor man sætter en lille plade med QR koden ved eller på gravstenen og så kan alle med en smartphone scanne koden og læse om den afdøde.

- Jeg har været bedemand i tre år og har fra starten tilbudt at lave QR koder, men det har ikke været helt nemt at løbe i gang, fortæller bedemand Else Mikkelsen fra minafsked.dk.

- Folk synes, det er en rigtig fin ting og har mange ideer til, hvad der skal stå. De fleste har et par gode billeder eller en video og de vil gerne lave en beskrivelse af afdødes liv og levned, med det er klart, at det er en udgift mere til begravelsen, siger Else Mikkelsen.

Neutralt og faktuelt De pårørende, der vælger en QR kode, tænker meget over, hvad der skal stå og hvilke billeder og videoer, der lægger ud bag QR koden.

- Det er faktuelle og neutrale ting, for det er jo alle, der kan scanne koden, så man skal være bevidst om, hvad man skriver. Men mange påpeger, at det gør en kirkegård meget mere levende, når man kan få en nærmere beskrivelse af personen bag gravstenen, siger Else Mikkelsen.

Hun fortæller, at folk, der vælger at få en QR kode på gravstenen, oplever, at afdøde lever videre og giver efterkommere og eftertiden mange flere informationer og viden om afdøde.

Én i lokalområdet Leif Juhl, LJ Plant og Pleje i Gørlev, passer 15 kirkegårde i lokalområdet. Han fortæller, at der er én QR kode på alle de kirkegårde han passer.

Den sidder på en gravsten i Ruds Vedby.

- Det er ikke så udbredt endnu, og jeg har kun set én eneste QR kode på alle de kirkegårde, jeg passer. Den er i Ruds Vedby og jeg ved, at såvel pårørende og besøgende på kirkegården er glade for den ekstra information, som QR koden giver, fortæller Leif Juhl.

En af dem, der har en QR kode på sin gravsten, er den tidligere landsholdsspiller, Harald Nielsen, hvis kone, Rudi, fik sat en kode op ved hans gravsten i Ordrup Kirkegård.