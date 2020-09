Forsvarsbroder hædret

På generalforsamlingen hos Forsvarsbrødrene For Gørlev og Omegn fik medlem John Christensen overrakt et 50 års hæderstegn for sit lange virke i Forsvarsbrødrene. Det var formanden, John Andersen assisteret af Poul Nautrup, der foretog den sjældne overrækkelse.