Forlængede restriktioner og tålmodighed

Bedst som man håbede på, at de restriktioner, der gjaldt til den 17. januar måske kunne ophæves, kom der onsdag aften et regeringspressemøde, hvor beskeden lød, at restriktionerne forlænges. Foreløbig frem til den 7. februar.

- Det er jo en svær tid, men vi oplevede sidste gang, at kunderne bakkede flot op, og det håber vi, de gør igen. Men helt let er det ikke at være butiksejer. Det er en stor udfordring for alle, men vi må holde ud og ved, siger Birgit Petersen, som også ser frem til at kunne møde kunderne igen.