Foreningernes hus rummer en af Høngs største foreninger

Ugebladet Vestsjælland - 04. marts 2020 kl. 17:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med lige knap 1700 medlemmer er Ældre Sagen i Høng en sværvægter rent foreningsmæssigt. Efter en omtumlet tilværelse de seneste otte år, er foreningen landet godt i Foreningernes Hus. Her holdes en lang række arrangementer, og lokalerne, som Ældre Sagens råder over, bruges også flittigt af andre foreninger.

I 2012 indgik Ældre Sagen i Høng et samarbejde med John Anderberg, indehaver af spillehallen i Høng Centret og det tilstødende lokale. John Anderberg tilbød nemlig Ældre Sagen at de kunne rykke ind i det ledige lokale, mod man holdt øje med spillehallen.

- Vi kom fra et kosteskab og havde lånte lokaler i Odins Centret, hvor vi holdt nogle arrangementer, så det her er jo fantastisk, sagde daværende formand for Ældre Sagen i Høng, Mogens Dyhr- Nielsen til indvielse af lokalerne.

Hurtigt fik Ældre Sagen gang i flere aktiviteter, fordi man nu havde lokaler, man kunne mødes i.

Et af de tiltag, der hurtigt blev en stor succes, var Herreværelset, en spiseklub for enlige mænd, der kunne mødes en gang om måneden. Hurtigt kom Dameværelset til, som blev lige så stor en succes.

Flytning til VP-Fabrikken Efter blot to år i Høng Centret måtte Ældre Sagen flytte deres habengut til nye lokaler og dem fandt man i den gamle Vilhelm Pedersens maskinfabrik, hvor administrationslokalerne passede fint til Ældre Sagens mange medlemmer og aktiviteter.

Med et drifttilskud fra kommunen til husleje kunne Ældre Sagen genoptage deres aktiviteter og i længere tid kæmpede foreningen Foreningernes Hus for at få Kalundborg Kommune med på at omdanne VP- ejendommen til et hus, hvor foreninger kunne bruge lokalerne.

Mogens Dyhr-Nielsen, Conny Errebo og

Gregers Bagger, Ældre Sagen i Høng,

foran Foreningernes Hus.



Sådan kom det ikke helt til at gå, men et alternativ viste sig i 2017, hvor Kalundborg Kommune frigav det tidligere rådhus til foreningerne.

Her var et stort antal kvadratmeter til rådighed, masser af gode lokaler og god plads til både Ældre Sagen, bridgespillerene, LOF, Ungdomsskolen med mere.

Vi er faldet godt til For Ældre Sagen har den tredje flytning på få år betydet ro. Lokalerne, Ældre Sagen råder over, kalder de Klub gamle Ole og andre foreninger har også fundet ud af, at holde deres foredrag eller arrangementer i Klub gamle Ole.

Foreningernes Hus er kort sagt i fuld gang og har på årsbasis 20.000 gæster.

- Herreværelset har omkring 50-60 deltagere hver gang, Dameværelset er oppe på de maksimale 80 deltagere og der er venteliste, så det har betydet meget, at vi har lokaler, vi kan råde over og tilbyde en masse sociale arrangementer. På den måde er vi med til at bekæmpe ensomhed hos ældre, siger formand for Ældre Sagen i Høng, Gregers Bagger.