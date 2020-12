Se billedserie Over 500 deltog i fakkeltog gennem Dianalund for at mindes den 16-årige unge mand, der døde efter indtagelse af stoffet MDMA. Det var i 2018. Foto: Thomas Olsen

Forening søger nye aktive i kampen mod stoffer

Ugebladet Vestsjælland - 06. december 2020

Om »Sejtatsigenej« skal fortsætte som forening, eller om den skal lukkes, afhænger af datoen den 16. december 2020.

Det er nemlig den dato, hvor formand Katja Delfs-Jensen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamlingen. Pt. er hun alene om arbejdet i foreningen.

- Jeg kan ikke gøre det alene, men jeg er ikke afvisende over for at fortsætte som formand, hvis nye og aktive melder sig på banen i bestyrelsen, siger Katja Delfs-Jensen. Og hvis det ikke sker:

- Hvis ikke nogen viser interesse for foreningen, så er jeg nødt til at lukke den, siger hun.

Katja Delfs-Jensen mangler både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der vil være med til at løfte kampagnen mod euforiserende stoffer blandt unge i Danmark.

- Det er stadig en vigtig sag, og jeg har svært ved at slippe det, siger hun.

Efter dødsfald Foreningen »SejtAtSigeNej« blev stiftet på foranledning af initiativgruppen »Nej tak« i Dianalund. Initiativgruppen blev dannet kort efter den tragiske hændelse, der skete i oktober 2018, hvor en 16-årig ung mand døde efter indtagelse af stoffet MDMA.

- Vi ved, at en del unge mennesker bruger rusmidler i eksperimenterende form. Derfor er der fortsat brug for foreningen, der vil støtte unge, familier, netværk og samarbejde med foreninger og eksterne aktører. Vi vil skabe oplysning og fokus på at vejlede de unge og gøre det sejt at sige nej til stoffer, siger Katja Delfs-Jensen.

Tilmelding nødvendig Hun har forståelse for, at mange af dem, der startede med at være aktive i arbejdet, nu er faldet fra.

- Det hele var jo meget bundet op på Marcus' død, fordi alle var rystede over, at det kunne ske. Så går tiden, og hverdagen kommer i gang igen. Mange er pressede med andre ting i deres liv. Men jeg håber, at nogle nye - og gerne nogle unge - vil være med og gøre en indsats, siger Katja Delfs-Jensen.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 16. december klokken 18.30 til 20.30 i Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø. Det er i lokale 202. Man skal tilmelde sig mødet senest mandag den 14. december.

Da Katja Delfs-Jensen i november 2018 havde indkaldt til møde om den vigtige sag mod euforiserende stoffer, dukkede 26 unge mennesker op.

- Til den ekstraordinære generalforsamling må vi kun være 10, men man skal tilmelde sig, og resten kommer med på Skype. Hvis altså jeg er så heldig, at vi bliver så mange. Det håber jeg.