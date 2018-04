Forberedelser er i fuld gang til friluftskoncert

Det har bestyrelsen for Reersø Harmonikaklub besluttet og formanden Ole Jensen oplyser, at forberedelserne er i fuld gang. Klubben vil igen i år opsætte sine store telte, så de deltagende musikere kan stå i skygge og læ, når de skal på scenen.

Klokken 12 vil der være mulighed for at deltage i den traditionelle og hyggelige fællesspisning af den medbragte frokost. Der ikke er mulighed for køb af mad og drikkevarer på pladsen ved Fårehuset. Ligeledes anbefales det selv at medbringe noget at sidde på, da de faste borde og bænke på pladsen hurtigt bliver optaget.