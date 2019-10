Folkemøde Kalundborg i Høng skal gå fra at være et privat initiativ, til at være en forening. Foto: Thomas Rye

Folkemødet bliver til en forening og

Ugebladet Vestsjælland - 31. oktober 2019

For fem år siden blev det første Folkemøde Kalundborg i Høng søsat på det grønne område bag Høng Bibliotek. John Højbusk var initiativtager og han fik en masse frivillige i spil til at få det store og ambitiøse projekt i værk.

Det lykkedes så godt, at man i år kunne afvikle folkemødet for femte gang, denne gang ved Høng Centret og med rekordstor deltagelse.

Men for at få folkemødet til at fungere optimalt, skal der stå en forening bag og derfor er der en indkaldelse til stiftende generalforsamling på vej.

- Tirsdag den 26. november er der stiftende generalforsamling på Høng Gymnasium, hvor vi håber mange frivillige interesserede dukker op og er med til at sikre folkemødets fremtid, siger John Højbusk.

Bedre økonomiske muligheder

Kalundborg Kommune har støttet folkemødet økonomisk, men i år blev John Højbusk kraftigt anbefalet at stifte en forening.

- Det giver os bedre muligheder for at søge om midler og fonde, ikke bare hos kommunen, men også andre steder, forklarer John Højbusk.

Indtil nu har der været to grupper, der har sørget for afviklingen af folkemødet. En politisk gruppe, der har sørget for debatteltene og en praktisk gruppe, der har sørget for telte, afmærkninger, lyd, lys, borde, stole og alt det, der ellers hører med.

- Med en forening i ryggen håber vi på bedre økonomiske muligheder og flere frivillige. Og så håber jeg på, at kommunen for eksempel vil være behjælpelig med terrorsikringen. De har materialer, og jeg tænker Kalundborg Kommune måske vil skele til Sorø, hvor kommunen er gået aktivt ind i folkemødet, siger John Højbusk.

Han mener det er i kommunens interesse, at frivillige gør et stykke arbejde for at skabe en forbindelse mellem politikerne og borgerne.

Folkemødet flyttes til august

En ændring mere er på vej i 2020 for Folkemøde Kalundborg i Høng. I stedet for at holde folkemødet sidste lørdag i maj, flyttes det til sidste lørdag i august. I 2020 er det lørdag den 29. august. Stedet ligger fast. Man vil igen benytte arealerne omkring Høng Centret.

Årsagen til man ønsker at flytte datoen er, at efter fem år har erfaringerne vist, at man har for mange andre arrangementer i maj, der har indflydelse på deltagerantallet.

- Vi vil gerne fri af forårets mange livsstilsmesser, Roskilde Dyrskue, Sørby Markedet og diverse helligdage, som tit driller i foråret. Derfor flytter vi folkemødet til den sidste lørdag i august, forklarer John Højbusk.

Skulle man være interesseret i at være med til at skabe rammerne og indholdet for Folkemøde Kalundborg i Høng, opfordres man til at møde op på Høng Gymnasium torsdag den 26. november klokken 19.30 til den stiftende generalforsamling.