Eventkoordinator Flemming Skovbjerg og centerformand Charlotte Hjerpsted er klar med værnemidler. Privatfoto

Fødselsdagsfest i Dianalund Centret med ændringer

Ugebladet Vestsjælland - 02. september 2020 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund Centret fejrer fødselsdag med program over to dage.

Fredag den 4. september er det med Danmarks billigste dåseøl og gratis pølser med drikkelse til. Planen var, at en stor hoppeborg, skulle sættet op for at underholde børnene, men på grund af coronasituationen, må den blive hjemme.

- Vi har holdt møde om det og vurderer, at hoppeborgen kan være en smittespreder, så den er droppet. Men vi er glade for at kunne præsentere resten af fødselsdagsprogrammet, siger Charlotte Hjerpsted, der er formand for centerforeningen.

Der er hyret to vagter ind til at hjælpe med at sørge for, at der ikke er flere kunder i centret, end tilladt, og alle aktiviteter vil blive holdt med de restriktioner, der måtte være fra myndighedernes side. Derfor har Dianalund Centret iværksat en række tiltag, der gør det trygt og sikkert at gennemføre fødselsdagsprogrammet.

Håndsprit, mundbind og engangshandsker

Der vil ved alle indgange være opstillet bemandede stande med håndsprit, engangshandsker og mundbind, så alle der ønsker det, får muligheden for værnemidler.

Standene ved indgangene er klar fra klokken 16 til 19 fredag den 4. september og igen fra klokken 10 til 14 lørdag den 5. september.

- De enkelte aktiviteter vil blive afviklet rundt i centret og på parkeringspladsen foran pølsevognen. Det gør vi for at kunne overholde de krav, der er for forsamlinger. Vi beder derfor vores kunder være forstående over for de begrænsninger i antal der er ved de enkelte aktiviteter, siger Charlotte Hjerpsted.

Hun og resten af centret glæder sig til at kunne fejre fødselsdag, som om det bliver på lidt andre vilkår end ellers. Og så har hun en sidste opfordring:

- Husk, det er genialt at handle lokalt og vi passer på hinanden ved at holde afstand.