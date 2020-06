Fødselsdag og børnedage i Birkegårdens Haver

- Okay, jeg er blevet helt vild med fugle, nu har jeg fået tre lidt større fuglebuer. Et stort, hvor jeg har nymfeparakitter, et med dværgpapegøjer/lovebirds i flotte farver og et med undulater og vakler. Og så har jeg min følgesvend - gråanden »Lille Bille«, som ikke er så lille længere. Lille Bille har fået to stedsøskende Kylle og Rylle, som er to gule ællinger. Det er så hyggeligt, når de følger mig rundt i haverne, fortæller Merry Sørensen.