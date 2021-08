Se billedserie Lørdag den 4. september klokken 11 kommer klovnen Trampolina og underholder med sit sjove og fine trylleshow. Det sker på Nettotorvet klokken 11. PR foto

Fødselsdag med trylleshow, billige øl og gratis lagkage

Ugebladet Vestsjælland - 30. august 2021 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

Hver sensommer fejrer Dianalund Centret sin fødselsdag og i år en ingen undtagelse. Butikkerne har skruet ned for priserne og har gode tilbud, og centerforeningen har skruet op for et godt program fredag den 3. og lørdag den 4. september. Der er nemlig lagt op til to dage med sjov og ballade, et knaldtilbud på øl, trylleshow og meget andet.

Fredag den 3. september vil der være et bolsjekogeri klar fra klokken 10 om formiddagen og fra klokken 15 og frem til butikkerne lukker klokken 19, har børnene mulighed for at hoppe løs i en stor hoppeborg, Den står på børnetorvet, hvor Aldi i sin tid lå.

Danmarks billigste Tuborg øl Klokken 16 fredag den 3. september skal man nok regne med at stille sig i kø ved Netto-torvet, for Danmarks billigste øl skal have ben at gå på.

For en flad 100-kroneseddel kan man nemlig få en hel kasse øl, maksimalt to kasser pr. kunde og der er 210 kasser øl, som skal skifte ejermand.

Fra tidligere lignende arrangementer er erfaringen, at folk er ivrige efter de gode tilbud.

Man skal dog huske, at det ikke er muligt at betale med dankort, så det er en god ide at have kontanter med.

På samme Netto-torv vil der være en pølsevogn og fra klokken 16.30 til 18. 30 er der gratis pølser med brød plus drikkelse, dog kun en portion pr. person.

Lørdag er for børnene Lørdag den 4. lægger man ud med gratis morgenbord ved Dianas Cafe, og det foregår mellem klokken 9 og 10. Bolsjekogeriet er på plads igen og det samme gælder hoppeborgen. Men der er også mulighed for at prøve kræfter med en såkaldt rodeo-gris, og fodbolddart, som stilles op på parkeringspladsen foran centret. Disse aktiviteter henvender sig til de seks til 10-årige.

Gademusikant Lars Grand er igen hyret ind til at komme og spille og skabe god stemning, og mellem klokken 10 og 12 er der gratis popcorn til alle børn ved Sparekassen Sjælland-Fyn.

Klokken 11 på børnetorvet, det tidligere Alditorv, kommer klovnen Trampolina og giver et sjovt og underholdende trylleshow, og når det er overstået, skal man gå ned på Nettotorvet, for Alsidige Kvinder har brygget kaffe og blandet saftevand, som de serverer sammen med et stykke gratis fødselsdagskage.

På denne festlige vis fejrer Dianalund Centret fødselsdag sammen med alle kunderne, indtil butikkerne lukker klokken 14 og Dianalund Centret takker af for fødselsdagsweekenden i centret, hvor der ydermere har været flot pyntet med paraplyer og flag.