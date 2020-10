Mogens Gyldenvang, indehaver af Mega, Høng Centret og Flemming Nielsen, Tøjeksperten og formand for centerforeningen, er kede af, de ikke kan holde fødselsdag med fest og farver, men samtidige er de glade for at kunne give kunderne nogle gode tilbud og konkurrencer til centrets 32. års fødselsdag. Foto: Charlotte Koefoed

Fødselsdag med konkurrencer

Fødselsdagen i Høng Centret fejres hvert år den sidste weekend i oktober og i mange år har der været tradition for et brag af en fest. Sidste år kom selveste Onkel Reje og rockede Høng Centret sønder og sammen, men i år er der lagt låg på festlighederne og underholdningen.

- Vi er enormt kede af, vi ikke kan holde fødselsdag som vi plejer, men det kan vi af gode grunde ikke. Coronapandemien sætter nogle begrænsninger og vi skal ikke ud og udfordre skæbnen, så vi har besluttet at springe de store armbevægelser over i år. Men fødselsdag bliver der nu alligevel, forsikrer Mogens Gyldenvang, Høng Centret og Mega, samt Flemming Nielsen, Tøjeksperten og formand for centerforeningen.

I en konkurrence for børn, som er forbudt for voksne, er der en iPad og to el-biler på spil. Man skal gætte på, hvor mange bolde, der er i et boldbur. Vinderen trækkes søndag klokken 13.