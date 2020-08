Flow i kroppen med TriYoga

Sommerferien er for de flestes vedkommende slut og hverdagen kalder. Det betyder, at der også begynder en lang række af aktiviteter, og blandt dem TriYoga ved Jytte Norsk.

Undervisningen foregår på tre niveauer. For begyndere, for let øvede og for øvede og der trænes mandage og onsdage.