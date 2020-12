Flot julelys på Borgerhuset

- Vi har i DUR også arbejdet med et projekt om julegadebelysningen i byen, men det har desværre vist sig mere omfattende og besværligt end vi først havde forventet. Det er derfor endnu ikke realiseret, men dog ikke droppet. Til gengæld har vi valgt at hjælpe borgerhuset med at få en flot julebelysning til deres facade. Vi har ønsket at skabe julehygge og lys for de forbipasserende og dem som bruger borgerhuset og legepladsen »på banen«, fortæller Henriette Fosgerau, der er formand for DUR.