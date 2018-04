Flot fane udstilles

Fanen blev indviet 1921 i Niløse Forsamlingshus af den lokale afdeling af Landarbejderforbundet, der var stiftetfire år før. Fanen blev afleveret til Arbejdermuseet i midten af 30'erne og har så vidt vides aldrig været udstillet. For at få lov til at låne fanen skulle den forsikres for et stort beløb. Ikke fordi handelsværdien er stor, under 50 kr., men fordi en eventuel restaurering er meget dyr.

Så måtte Arkivet love at transportere den vandret, at drage omsorg for at gæster ikke kunne røre den samt at entrere med Vestsjællands Museum om at sætte den op for arkivet.