Flere lokale foreninger, tak

Ugebladet Vestsjælland - 15. marts 2021 kl. 12:52

Når Folkemøde Kalundborg i Høng ruller teltdugene op lørdag den 28. august ved arealet omkring Høng Centret, skulle der gerne være flere lokale foreninger med. Og skoler.

- Folkemødeforeningens bestyrelse vil i år prøve at inddrage flere lokale foreninger og skoler i folkemødet. Vi arbejder blandet andet på at inviterer folkeskolens ældste klasser, fortæller Laila Lyng Madsen, der er formand for Folkemøde Kalundborg i Høng.

Folkemødeforeningen samarbejde desuden med Høng Løbeklub, hvor løbeklubben vil arrangere løb i byen. Der er også aftalt samarbejde med Høng Gymnastikforening, og man håber at få andre foreninger til at lave aktiviteter i forbindelse med folkemødet.

Debatprogrammet er ikke på plads endnu og vil blive udarbejdet over de næste måneder. En ting er dog sikkert, og det er, at kommunalvalget vil få en stor plads i programmet.

Men emner som corona og hvad det betyder for samfundet og vores måde at være sammen på, kommer til at fylde i programmet.

- Vi kommer også til at berøre emner som klimaet, populisme og fake news. Emnerne er mange og det kræver nogen koordinering for at få programmet sat sammen til en spændende debatdag. Så debatprogrammet foreligger først kort før selve folkemødet, siger Laila Lyng Madsen.