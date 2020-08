Flere hænder, tak

I Kirkens Korshær arbejder omkring 10 frivillige fem dage om ugen for at holde butikken åben fra klokken 10 til 17. Og det gør de rigtig godt, faktisk så godt, at de sidste år tjente 140.000 kroner, hvilket gav et overskud på 50.000, som man kunne sende fra Ruds Vedby til Kirkens Korshærs hovedkontor, og videre ud i landet til de varmesture og steder, som Kirkens Korshær driver.