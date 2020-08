Send til din ven. X Artiklen: Flagalléen har fået nye frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flagalléen har fået nye frivillige

Ugebladet Vestsjælland - 21. august 2020 kl. 09:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronanedlukningen har betydet, at store dele af landet har været underdrejet og mange aktiviteter er blevet skrinlagt, men det betyder ikke, at arbejdet i Lokalrådet i Ruds Vedby har ligget stille.

Ved årets begyndelse havde flagalléen den udfordring, at den mangeårige samarbejdspartner, Ruds Vedby Garden, meddelte, at man desværre ikke mere kunne påtage sig opgaven med op- og nedtagning.

Alléen, der blev fornyet og udvidet, består af 117 flag med ditto flaghuller, samt en specialtrailer til transport af flagene.

- Det er ikke nogen lille opgave at varetage driften, og Lokalrådet har i høj grad påskønnet samarbejdet med Garden, og takker for den mangeårige indsats, siger Peer Vincent Larsen, der er formand for gruppen omkring flagalléen.

Det lykkedes at etableret et bredt frivilligkorps blandt byens borgere, således at koordinatorerne har 12-15 personer at trække på.

- Nogle har vi selv henvendt os til og bedt om hjælp, og andre har efterfølgende selv henvendt sig for at være med, siger Peer Vincent Larsen.

Der er årligt 13 planlagte flagdage, og man har netop planlagt bemandingen for resten af året. Alt er gået rigtig godt, og korpsets medlemmer fortæller, at samarbejdet går fortrinligt, selvom medlemmerne har vidt forskellig baggrund. Man kan altid bruge flere hænder, så man er hjertelig velkommen til at henvende sig, og få en plads i karavanen.

- Også økonomien er i god gænge, ikke mindst grundet vores kasserer Poul Lomholts utrættelige indsats. Han har iår personligt besøgt samtlige husstande i Ruds Vedby og omegn, og lagt en flyer i postkassen, med opfordring til støtte. Det er nu muligt at betale til MobileBox, og den mulighed ser ud til at være bekvem, for de indkomne beløb er allerede betydelige, og sikrer flagalléens eksistens også ud over den nærmeste fremtid.