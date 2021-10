Se billedserie Tag med ud og fisk i efterårsferien. foto: Henrik Larsen/Fishing Zealand

Fiskeri i efterårsferien

Ugebladet Vestsjælland - 07. oktober 2021 kl. 15:37 Kontakt redaktionen

Dagene bliver langsomt kortere. Temperaturen falder og løvet skifter til røde og gule nuancer på træerne. Alt sammen tydelige tegn på efterårets komme.

For børnefamilier, er skolernes efterårsferie en oplagt mulighed, for at opleve naturens "efterårsmagi" på nærmeste hold - med en fiskestang i hånden. I løbet af uge 42, skolernes efterårsferie, er der gode muligheder for at komme afsted på familiefisketure.

Arrangementerne er sammensat, så der kan fiskes efter en lang række forskellige spændende fiskearter. Nogle fiskearter egner sig til godt til en spiseoplevelse ved middagsbordet og andre egner sig bedre til selve fiskeoplevelsen i sig selv. Fiskeoplevelsen er under alle omstændigheder omdrejningspunktet for disse arrangementer. Det handler om at komme ud i naturen, opleve efteråret og hygge sig, mens man venter på at fisken skal bide.

Måske har du aldrig prøvet at fiske før, men det er ingen hindring for at deltage. Til alle arrangementer, kan du nemlig komme og låne et komplet fiskesæt. Samtidig vil erfarne lystfiskere fra de lokale sportsfiskerforeninger, stå klar til at hjælpe alle fremmødte, med at rigge grejet til, agne krogene og lande fangsten. Så selv du aldrig har prøvet at fiske tidligere, så er der oplagte muligheder for at fange din første fisk. Du er naturligvis også velkommen til at medbringe dit eget fiskeudstyr og få et par tips til, hvordan du kan blive en dygtigere lystfisker.

Arrangementerne er gratis og henvender sig til alle, der gerne vil prøve lystfiskeri, men med et særligt fokus på at hjælpe børn og unge. Husk praktisk påklædning og fodtøj, som kan matche det omskiftelige efterårsvejr. Unge over 13 år, kan deltage på egen hånd. Fishing Zealand, Kalundborg Kommune og de tre sportsfiskerforeninger i Høng, Gørlev og Kalundborg, ønsker alle deltagere "knæk og bræk".

Fladfisketur på Reersø Halvøen Reersø gemmer på en lang række spændende og varierede muligheder for at fiske. I efteråret er der flere af pladserne, som oven i købet kan byde på et både godt og underholdende fiskeri efter fladfisk. Lørdag den 23. oktober kan man tage med på fisketur, sammen med dygtige og lokalkendte medlemmer fra Gørlev Sportsfiskerforening og Høng Sportsfiskerforening. Man mødes på Reersø Havn ved Ishuset klokken 9, hvor man ud fra det aktuelle vejr beslutter, hvor dagens fiskeri skal foregå. Herefter er der hygge og fiskeri frem til klokken 13. Tilmelding sker ved at sende en mail til Jaka@pc.dk inden den 21. oktober.

Medefiskeri i Gørlev Sø Torsdag den 21. oktober kan man komme til Gørlev Sø og dyppe snøren mellem klokken 10 og 14. Den lille hyggelige sø ligger flot omkranset af træer og siv, men enkelte steder er det muligt at komme helt ned til vandkanten. Netop her kommer fiskeriet til at foregå og der skal blandt andet fiskes efter søens forskellige fredfisk - heriblandt karperne, som både er flotte og meget stærke. På dagen vil der være mulighed for at hjælp og instruktion til fiskeriet af medlemmer fra Gørlev Sportsfiskerforening og Høng Sportsfiskerforening, der samtidig kan fortælle mere om foreningernes faciliteter og aktiviteter i området. Mødested og parkering: Gørlev Sportsfiskerforenings klubhus på Søkrogen 4A, Gørlev. Tilmelding sker ved at sende en mail til novo31@live.dk Medbring gerne gummistøvler.

Streetfishing i Kalundborg Havn I Kalundborg Havn findes der overraskende mange forskellige fiskearter. Flere af dem er ganske underholdende at fange og smager desuden godt. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan og med hvad man fisker, så denne dag er der gode muligheder for at få hjælp og instruktion fra medlemmerne i Kalundborg Sportsfiskerforening, der står klar til at hjælpe på havnen. Mødested: Kalundborg Havnepark, hvorfra der fiskes mellem klokken 10 og 14 tirsdag d. 19. oktober. Tilmelding ikke nødvendig.