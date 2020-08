Lyden Under Træerne er en koncertinstallation og musikoplevelse i skoven rundt om Strids Mølle. PR-foto

Fire nye stille koncerter i skoven ved Strids Mølle

Lyden Under Træerne er en koncertinstallation og musikoplevelse i skoven rundt om Strids Mølle. Musikken er komponeret af duoen Invensions bestående af violinist Cæcilie Balling og cellist Josefine Opsahl.

- Vi glæder os over at kunne indbyde til fire koncerter i weekenden den 22. og 23. august, siger Iben og Anders Møller, Kattrup Gods, der står bag og ejer Strids Mølle.

Koncerterne er en oplevelse i musik skrevet for violin og cello på en helt ny måde, når skoven omkring Strids Mølle danner ramme for denne særlige udendørs-koncert.

Med musikere og højtalere gemt rundt i skoven, inviteres lytteren til at bevæge sig gennem musikværket, der med den klassiske tone, og det elektroniske og improvisatoriske lydunivers, folder sig ud i samspil med naturens egne lyde.

Cæcilie Balling og Josefine Opsahl er som duo og solister aktive musikere på den klassiske og eksperimenterende scene, der samarbejder med blandt andre Steffen Brandt, Hess is More, Statens Museum for Kunst og andre.