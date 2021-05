Filadelfia er klar med et nyt uddannelses-tilbud

Filadelfia kommer til august med et helt nyt tilbud til unge, der er på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet. Der er tale om et tre årigt uddannelsesforløb, STU, som skal forberede de unge til en ungdomsuddannelse, job eller andre aktiviteter.

- Vi håber, at vores nye tilbud vil danne bro mellem uddannelse og job - ved at tage de unge i hånden, støtte dem og tilskynde dem til at vokse og udvikle sig. Filadelfias værdier: Helhedssyn, respekt og nytænkning har været understøttende for projektet og dets tilblivelse. De mange faglige kompetencer og erfaringer indenfor de sociale dagtilbud med værkstederne sammen med specialskolen kan bringes i spil på en ny måde, siger adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen.

Eleverne kan vælge at komme i praktik inden for for eksempel køkken, hotel og cykelværksted. Hvis man har grønne fingre, så er der mulighed for pasning af grønne områder, drivhus og urtehave. Maskiner og vedligehold af bygninger er også en mulighed som praktikant. Der er meget at vælge imellem på Filadelfia, der er en stor arbejdsplads med 800 medarbejdere.